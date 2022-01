Dreikönigsaktion Corona-konform: Sternsinger warten in den Kirchen

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt. Wenn die Sternsinger Corona-bedingt nicht zu den Menschen kommen sollen, dann kommen die Menschen eben zu den Sternsingern – Corona-konform, versteht sich: Die Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt freute sich am Dreikönigstag über den regen Zuspruch ihres neuen und schönen Angebots.

Allein in Schwetzingen kamen über 100 Besuchende am Nachmittag in die Kirche St. Pankratius. Dort erhielten sie von den Sternsingern Segenssprüche. Auch sangen diese Lieder wie „Stern über Bethlehem“. „Die Menschen waren froh und dankbar, dass die Sternsinger-Aktion in diesem Jahr stattfinden konnte“, zog Pastoralreferent Sebastian Binder ein positives Fazit und stellte zudem fest, dass die teilnehmenden Kinder und Verantwortlichen der Sternsinger-Aktion mit großem Eifer und viel Engagement dieses frische Angebot umsetzten.

Menschen, die nicht in die Kirchen kommen konnten, erhielten nach Anmeldung Segensaufkleber in ihre Briefkästen. Auch diese Möglichkeit nutzten viele, so Binder.

Übrigens: Segensaufkleber werden auch in den nächsten Tagen in den Kirchen ausgelegt. Aufgrund des großen Andrangs sind sie in Plankstadt und Oftersheim gerade vergriffen, aber die Nachbestellung ist schon auf dem Weg. kaba

