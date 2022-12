Dreimal bummeln

Seit 2008 regelt das Ladenöffnungsgesetz Baden-Württemberg, dass nur noch drei verkaufsoffene Sonntag als Satzung durch die Gemeinde festgelegt werden können. Das Stadtmarketing Schwetzingen hatte für das Jahr 2023 folgende verkaufsoffene Sonntage beantragt: Am Sonntag, 26. März (Energiemesse), am Sonntag, 17. September (Mozartsonntag), und am Sonntag, 22. Oktober (Kirchweih).

Der Gemeinderat beschloss die Satzung über den Verkauf und die Ladenöffnungszeiten an Veranstaltungssonntagen mit deutlicher Mehrheit. Eine Gegenstimme kam von Simon Abraham (SPD). Werner Zieger (Die Linke) enthielt sich. Die Termine wurden den Vertretern der Kirchen mitgeteilt. vw