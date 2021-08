Dreister Diebstahl in Schwetzinger Modeboutique

Schwetzingen. Dreister geht es wirklich nicht mehr. Ein Mann hat in der Modeboutique Acht F in der Carl-Theodor-Straße in Schwetzingen auf unglaublich raffinierte Art und Weise drei Lederhosen im Gesamtwert von rund 2200 Euro geklaut.

Geschäftsinhaberin Petra Kaltschmitt erzählt von einem seriösem Auftreten des Mannes, der am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in ihren Laden kam. Er habe erzählt, dass er für die Frauen in seiner Familie Kleidung mit nach Dubai nehmen wolle, suchte entsprechende Waren aus, fotografierte diese auch, um die Bilder zu versenden und so zu erfahren, ob das Ausgesuchte Gefallen findet. Er stellte eine Auswahl zusammen, die er vermeintlich erwerben wollte.



Im Nachhinein betrachtet waren dies alles Ablenkungsmanöver, weiß nun auch Petra Kaltschmitt. Der Unbekannte täuschte Kaufinteresse an einer im Schaufenster ausgestellten Hose vor. Nach einer kurzen Verkaufsberatung nutzte dieser offenbar einen unbeobachteten Moment aus und entwendete aus der Auslage drei Lederhosen. Diese dürfte er anschließend unbemerkt in seinen mitgeführten Taschen verstaut haben.



Unter dem Vorwand, der Modeexpertin eine Schaufenster-Hose zeigen zu wollen, verließ er gemeinsam mit dieser den Laden. Hierbei trug er eine alarmgesicherte Hose zu angeblichen Vergleichszwecken in der Hand. Beim Verlassen des Geschäfts wurde so der Alarm ausgelöst. Petra Kaltschmitt war natürlich sicher, dass es sich hierbei um die alarmgesicherte Hose handelte, die zum Vergleich mit nach draußen genommen wurde. Sie setzte nichtsahnend die Beratung fort. Kurz darauf gab der Unbekannte vor, sein Auto holen und im Anschluss die Hose bezahlen zu wollen. Die Verkäuferin stimmte zu, nahm die alarmgesicherte Vergleichshose an sich und machte die restliche Ware, die der Mann ausgesucht hatte, für den Verkauf fertig. Erst nachdem der Unbekannte nicht wie vereinbart zurückkehrte, wurde Petra Kaltschmitt stutzig und entdeckte schließlich den Diebstahl.

Täter mit Anzug und „Silberblick“

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die den Mann vor oder nach der Tat gesehen haben sowie weitere Hinweise zu dessen Fluchtrichtung geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefon 06202/ 28 80 zu melden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: zirka 45 Jahre alt, etwa 185 bis 188 Zentimeter groß, brauner Hautton, sehr schlank, dunkle lockige Haare mit grauen Strähnen sowie dunkle Augen. Der Unbekannte soll zudem durch einen sogenannten „Silberblick“ aufgefallen sein, also leicht geschielt haben. Des Weiteren habe er ein sehr schmales Gesicht sowie einen Drei-Tage-Bart gehabt. Getragen habe er einen grauen, weit geschnittenen Anzug mit schwarzem Gürtel, braunen Lederschuhen sowie auf dem Kopf eine Sonnenbrille. Ebenfalls auffällig wäre die schwarze Mund-Nasen-Maske gewesen. Der Unbekannte habe Deutsch mit Akzent gesprochen.