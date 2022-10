Dringende Hilfe für die Tafel

Die Tafel Schwetzingen („Appel + Ei“), schlägt Alarm. Der Kühltransporter muss repariert werden, es fehlt an Konserven, ja sogar an Süßigkeiten. Der Lions Club (LC) Schwetzingen greift der Tafel nun unter die Arme, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Lage spitzt sich zu. Die Schwetzinger Tafel kämpft aktuell an mehreren Fronten. Der vom Lions Club Schwetzingen mitfinanzierte Kühltransporter benötigt dringend eine Reparatur der Kühlanlage – die ist ausgefallen.

Die Lebensmittel werden knapper. Sogar die Konserven reichen nicht mehr, um die tägliche Nachfrage zu bedienen. Selbst Kleinigkeiten wie Gummibärchen oder Schokolade sind nicht mehr ausreichend vorhanden. Und: Die Anzahl der Einkaufsberichtigten ist von 1200 auf aktuell 2000 gestiegen. Der LC Schwetzingen hat nun reagiert. Der Serviceclub unterstützt die Tafel seit vielen Jahren.

Ein Großteil der Erlöse aus den Lions-Aktionen wird an die Tafel gespendet. 2000 Euro bekommt „Appel + Ei“ nun unbürokratisch. Durch den glücklichen Umstand, dass die „Stiftunglife“ eng mit den Serviceclubs kooperiert – auch mit Lions Deutschland – wird die Spende des Lions Club Schwetzingen verdoppelt. Aus 1000 Euro wurden so ganz schnell 2000.

Stiftung verdoppelt Betrag

„Die Idee der Tafeln wirkt auf zwei Seiten: Übrig gebliebene Lebensmittel finden Abnehmer und bedürftigen Menschen wird geholfen. In 950 Städten in Deutschland. Brot, Gemüse, Milch und Käse, manchmal mit ein paar Flecken und Beulen, aber alles gute Ware. Mehr als 60 000 Freiwillige sammeln ein und teilen aus. Die Tafelhelfer schenken ihre Zeit und wir unterstützen die Helfer mit dem nötigen Kleingeld, meist in Zusammenarbeit mit den örtlichen Lions. Aus eigenen Erträgen wird jede Spende für die Tafeln verdoppelt“, betont „Stiftunglife“.

Auf dem Schwetzinger Weihnachtsmarkt wird sich der Lions Club mit seinem neuen Glücksrad wieder für Appel + Ei sowie andere regionale Einrichtungen einsetzen. Vom 24. bis 27. November wird der LC mit dem noch nie da gewesenen Glücksrad vor Ort sein. Kein Spieler wird leer ausgehen. Karten für das Glücksrad können in den Geschäften des Schwetzinger Stadtmarketings sowie am Lions-Stand gekauft werden. zg