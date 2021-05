Nach der Wollfabrik in der Innenstadt und der Drogeriekette dm an der Hockenheimer Landstraße wurde am Montag auf dem Parkplatz von Möbel Höffner ein drittes Corona-Schnelltestzentrum in Schwetzingen eröffnet.

Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt, der Wollfabrik und des Möbelhauses, wie Joachim Schulz, Inhaber der Wollfabrik, gegenüber dieser Zeitung erklärt. Der

...