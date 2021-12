Drive-In Impfaktionstag in Tripsdrill

Cleebronn. Die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Bezirke Ludwigsburg und Heilbronn, die Malteser Ludwigsburg und die Praxis Dr. Thomas Wüst geben Impfwilligen die Möglichkeit, sich am Donnerstag, 6. Januar 2022, schnell und unkompliziert gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Der „Drive-In“ befindet sich auf dem Hauptparkplatz des Erlebnispark Tripsdrill. Mit dem eigenen Fahrzeug fährt man direkt an die Impfstation – man muss dabei nicht einmal aussteigen. Dies teilt der Erlebnispark in einer Pressemitteilung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von 10 bis 18 Uhr werden Impfungen mit mRNA-Impfstoffen und dem Vektor-Impfstoff Johnson & Johnson angeboten. Es sind sowohl Erst- als auch Zweit- und Booster-Impfungen möglich. Die Buchung eines mRNA-Impfstoffes (Biontech oder Moderna) berechtigt zur Impfung eines mRNA-Impfstoffes. Hier kann es zu einem Wechsel innerhalb der mRNA-Impfstoffe kommen. In der Regel wird dabei der Impfstoff von Moderna für Personen ab 30 Jahren verwendet. Personen unter 30 Jahren bekommen in der Regel den Impfstoff von Biontech.

Eine Boosterimpfung ist nach aktuellem Stand ab drei Monaten nach der Zweitimpfung durchführbar. Terminbuchungen für Kinder unter 12 Jahren sind nicht möglich.

Um Wartezeiten vor Ort zu vermeiden, wird ausdrücklich empfohlen, sich über die Website www.impfbuendnis-lb.de für einen verbindlichen Termin anzumelden. Die Termine am Standort Tripsdrill werden in Kürze freigeschaltet. Je nach Aufkommen sind auch Impfungen ohne Anmeldung möglich, hier ist aber eventuell mit einer längeren Wartezeit zu rechnen. Ein Ausweisdokument, Krankenversicherungskarte und Impfpass sind mitzubringen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein zugelassener Mund-Nasen-Schutz (medizinischer Mundschutz oder FFP2-Maske) zu tragen ist und die Hygiene-Hinweise vor Ort zu beachten sind.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Erlebnispark Tripsdrill macht derzeit Winterpause und startet erst am 2. April 2022 wieder in die neue Saison. Das zugehörige Wildparadies hat ganzjährig geöffnet. Unter dem Motto "WinterWunderWald" bringt es mit winterlich dekorierten Ständen und Attraktionen wie Kinderriesenrad, Miniatur-Dampfkarussell und Dampfeisenbahn bis einschließlich 6. März 2022 Leben in die kalte Jahreszeit.