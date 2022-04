DRK verteilt kostenlose „Vitaminbomben“ an Bedürftige

Unter dem Motto „Obst und Gemüse für Bedürftige“ führte der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine vorbildliche und viel beachtete Aktion für Mitbürger durch, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Zudem waren Personen und Familien angesprochen, die ukrainische Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben.

In ihrem Vereinsquartier in der Maximilianstraße versorgten der DRK-Vorsitzende Dr. Hans-Jürgen Scholz, sein Vertreter Michael Fischer sowie Birk Adam und Thomas Partl die genannten Personenkreise mit einer unglaublich breitgefächerten Auswahl an Obst und Gemüse, darunter so gut wie alles, was das Herz begehrt. „Für unsere wohltätigen Zwecke haben wir alles kostenlos bekommen, wir mussten es lediglich in der Rewe-Zentralstelle in Wiesloch abholen“, so Dr. Scholz.

Eine Form der Nachhaltigkeit

Michael Fischer füllt die Tragetasche eines Besuchers mit Obst und Gemüse seiner Wahl. Dr. Hans-Jürgen Scholz und Birk Adam (r.) helfen. © Rieger

Es handle sich um 100 Prozent einwandfreie Lebensmittel, die allerdings nicht für den direkten Verkauf geeignet seien, so die Erklärung dazu. Zum Hintergrund: Wird in einem Netz Zwiebeln, Zitronen oder Kartoffeln ein einziges Teil gesichtet, das angefault oder vom Transport gequetscht ist, dann kommt das gesamte Gebinde nicht in den Verkauf, sondern wird aussortiert und weggeworfen. „Genauso verhält es sich bei Beutelwaren wie buntem Paprika, Karotten, abgepackten Tomaten oder Trauben. Und das obwohl der komplette Rest einwandfrei ist und nichts an Qualität, Geschmack und Vitamingehalt eingebüßt hat“, sagte Thomas Partl. Kurzum: Es ist viel zu schade, diese Nahrungsmittel einfach zu entsorgen.

Durch gute persönliche Kontakte gelangten die DRKler an eine überregional zuständige Mitarbeiterin, die auch Tafelläden unterstützt. „Wir hoffen jetzt, dass wir auch weiterhin zum Zug kommen und wären sehr dankbar, wenn unsere Aktion zu einer Dauereinrichtung werden kann“, so der Wunsch aller Beteiligten. Groß war die Begeisterung bei den vielen Abnehmern, die sich über die „Vitaminbomben“ sichtlich freuten. rie

