DRK verteilt Vitamine

Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verteilt am Freitag, 8. April, um 14 Uhr Obst und Gemüse für Bedürftige oder auch an Personen, die ukrainische Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben, teilt Dr. Hans-Jürgen Scholz mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Naturalien werden von der Rewe-Zentralstelle in Wiesloch gespendet. Es handelt sich um einwandfreie Lebensmittel, die aber nicht für den direkten Verkauf geeignet sind. Daher kann auch nicht vorhergesagt werden, wie viele und welche Lebensmittel zur Verfügung stehen. Die Waren werden auf der Rückseite des DRK-Quartiers in der Maximilianstraße 5 in Schwetzingen ausgegeben. Das DRK bittet eigene Taschen für die Mitnahme der Lebensmittel mitzubringen. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2