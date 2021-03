Schwetzingen. Sie kämpfen seit Monaten, jetzt endlich ein Hoffnungsschimmer: Dürfen in Schwetzingen und der Region auch die anderen Einzelhändler am Montag öffnen, die keine Bücher, Blumen oder Gärtnereibedarf verkaufen? Denn die Verlautbarung ist so: Liegt in einem Land oder einer Region die 7-Tage-Inzidenz stabil - also drei Tage am Stück - unter 50, soll der noch geschlossene Einzelhandel unter den jetzt schon für den geöffneten Handel geltenden Hygieneauflagen wieder öffnen können. Das wäre für den Rhein-Neckar-Kreis und damit auch für Schwetzingen denkbar.

„Es ist wie immer: Wir müssen auf die Verordnung des Landes warten und die kommt vermutlich am Wochenende“, schreibt die Sprecherin der Stadt, Andrea Baisch, auf entsprechende Anfrage der Redaktion und ergänzt: „Unser Ordnungsamt wird daher vermutlich wieder am Wochenende aktiv sein und sobald die Verordnung da ist, ein Schreiben an die Betroffenen entwerfen, in dem drinstehen wird, was ab kommenden Montag dann gilt. Dieses wird dann am Montag wieder entsprechend durch das Ordnungsamt und den Gemeindevollzugsdienst persönlich an die Betriebe verteilt. Das hat sich so bewährt und die Betroffenen sind sehr dankbar über diese Art der Info. Fest steht wohl, dass die Inzidenz des Kreises gelten wird, weshalb wir - stand jetzt - davon ausgehen, dass die Geschäfte ab Montag unter Einhaltung der Hygieneregeln öffnen dürfen.“

Ähnlicher Tenor auch aus dem Landratsamt in Heidelberg: „Derzeit ist dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis noch nicht abschließend bekannt, wie die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz auf Landesebene umgesetzt werden und ob für die konkrete Umsetzung in den Stadt-/Landkreisen eine Allgemeinverfügung erlassen werden muss“, formuliert Sprecher Ralph Adameit am Freitagnachmittag. „Letzteres wird sich erst aus der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ergeben. Selbstredend wird das Landratsamt eine Allgemeinverfügung - sofern eine solche erforderlich sein wird - so schnell wie möglich auf den Weg bringen. Wir bitten dabei zu berücksichtigen, dass damit zu rechnen ist, dass die CoronaVO - wie häufig in der Vergangenheit geschehen - erst im Laufe des Sonntags bekannt gegeben und am Montag in Kraft treten wird. Erst dann kann eventuell das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis befugt sein, notwendige Umsetzungsregelungen zu der neuen Corona-Verordnung zu erlassen.“

Die Geschäfte sind gerüstet

Selbst wenn erst am Montagmorgen feststeht, dass die Geschäfte öffnen dürfen - für die Schwetzinger ist das kein Problem. „Ich könnte sofort aufmachen“, sagt nicht nur Christiane Spengemann von der „Modegalerie Atrium“. Auch Petra Kaltschmitt von der Boutique „Acht F“ ist bereit, ihre Kunden zu empfangen genau wie Sabrina Kube von „lyksjø“ oder Karin Saladin von der „Stoff-Laube“. Geschäftsführerin Beate Bodin-Tülin vom Stadtmarketing verzeichnet eine Menge solcher Rückmeldungen aus dem Einzelhandel. So auch von Martin Henn von „Schmuck & Uhren Henn“: „Wir schaffen es, ab Montag zu öffnen! Ich gehe stark davon aus, dass wir Montag wieder normal öffnen können, da unsere Zahlen ja niedrig sind. Sei es über Terminvereinbarung oder, wenn möglich, normal mit Personenzahl im Laden.“ Zuversicht macht sich breit, etwa bei Peter Futterer von „Trendi-Mode“ und „Boutique“: „Wir gehen davon aus, dass wir am Montag unsere beiden Filialen wieder öffnen können, da der Inzidenzwert unter 50 im Rhein-Neckar Kreis ist. Um unsere Winterware an die Frau zu bringen, haben wir das gesamte Winterwarensortiment im Preis radikal reduziert. Sollten wir vom Land weiter ausgebremst werden und unser Geschäft nicht öffnen dürfen, gibt es zumindest die Möglichkeit von ,click & meet‘. In diesem Falle würden wir Kunden Termine anbieten.“

Doris Amann vom „Salamander“-Schuhhaus ergänzt: „Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir am Montag öffnen dürfen und zwar ohne ,click & meet‘. Schließlich darf bei Aldi & Co. schon die ganze Zeit Non-Food gekauft werden ohne nötigen Abstand. Vorbereitungen laufen - und ich denke, dass wir auch fertig werden.“

Elke Ackermann von Bräuninger agiert nach dem Motto „Die Hoffnung stirbt zuletzt“: „Wir arbeiten momentan rund um die Uhr, um uns am Montag in einem komplett neuen Frühjahrslook zu präsentieren. Wir nutzen die Zeit bis zur Öffnung und renovieren einen Teil der Ladenfläche. Unser Personal erhält am Wochenende noch eine Trendschulung für die neue Frühjahr- und Sommermode. Egal, in welcher Form auch immer am Montag geöffnet werden darf, wir werden da sein und uns auf unsere Kunden freuen.“

„Wir werden natürlich öffnen, die Kunden kommen ohnehin nach Termin. Ich rechne noch nicht mit einer nennenswerten Frequenzsteigerung, solange die Gastronomie nicht mitziehen darf“, schaut Gold- und Silberschmiedemeister Carsten Kissner zuversichtlich nach vorn und freut sich auf den Schritt.

Jérôme Schramm von „Leger Concept“ und „Sugar“ sehnt sich mit seinem Team nach einer Wiedereröffnung und ist zuversichtlich: „Wir haben uns bereits seit vergangenen Montag große Hoffnungen auf eine Eröffnung mit Termin gemacht, da dies bereits in der Pfalz möglich ist. Dennoch haben wir auch an eine mögliche Öffnung - ein Kunde je zehn Quadratmeter - ab kommenden Montag geglaubt. Stand heute gibt uns der Inzidenzwert diesbezüglich Recht und wir freuen uns, sollte sich dieser Wert nicht über 50 verschlechtern, unsere Kunden endlich wieder begrüßen zu dürfen. Auf diesen Tag sind wir selbstverständlich bestens vorbereitet. Die Winterware ist weg und die Sommerware wartet darauf, entdeckt zu werden“,

„Wir bei Höffner bereiten uns gerade auf das Thema ,click & meet‘ vor, was ja ziemlich sicher kommen wird, alle Verkäufer werden informiert und stehen ab Montag bereit, um wieder Küchen und Möbel aus allen Bereichen zu verkaufen. ,Click & collect‘ ist weiter möglich und die Auslieferung arbeitet sowieso durchgehend“, so Höffner-Hausleiter, Thomas Huck.

Auch Martina Schleif von der „Galerie für Kunst & Handwerk, Schmuck, Skulpturen“ setzt eher auf Einkaufen mit Termin: „Für Montag denke ich, wird ,click and meet‘ erlaubt werden. Ein Kunde darf dann wieder im Laden sein, sich umsehen, beraten werden und anprobieren“, empfindet sie diese Möglichkeit angenehmer als „click & collect“.