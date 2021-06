„Dunkel war’s, der Mond schien helle“ – unter diesem Motto findet am Donnerstag, 24. Juni, 21 Uhr, wieder eine Mondscheinführung durch den Schlossgarten statt.

In der Nacht entfaltet der Park geradezu mystischen Zauber, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus dem Dunkel der Boskette tauchen geheimnisvolle Umrisse, auf: Skulpturen und Bauwerke wirken fremd und ungewöhnlich. Tiefdunkle Teiche spiegeln Mond und ziehende Wolken. Und man begegnet Gartenbewohnern, die man am Tage nicht trifft. Der Schein der Laternen zeigt Geschichte und Geschichten des Schlossgartens in ganz anderem Licht.

Die Führung kostet für Erwachsene 12 Euro, für Ermäßigte 6 Euro und für Familien 30 Euro. Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06221/65 88 80. zg