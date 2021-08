Dunkelampeln fürs Rondell

Was lange währt, wird endlich gut. Mit diesem Spruch könnte man das beschreiben, was jetzt am Rondell in der Schwetzinger Nordstadt beginnt. Der Umbau zu einem ampellosen Bereich, bei dem endlich unnötige Wartezeiten bei laufendem Motor vermieden werden. Wobei ampellos nicht so ganz stimmt, denn die Ampeln bleiben stehen und werden zu sogenannten Dunkelampeln umgerüstet, die sich wie am Bismarckplatz beim Abbiegen in die Friedrichstraße nur anschalten, wenn Fußgänger ein Signal anfordern – immerhin handelt es sich hier ja um einen Schulweg.

Pressesprecherin Andrea Baisch teilt uns zum gestrigen Baubeginn mit: Die Stadt gestaltet das Rondell in einem zunächst auf zwei Jahre begrenzten Modellversuch ampelfrei um. Bereits in dieser Woche findet die Erneuerung und Umrüstung der Ampeln – insbesondere der Fußgängerampeln – auf LED-Technik statt. Dazu wird im Rondell jeweils eine der beiden Fahrspuren für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Die eigentlichen Umbauarbeiten beginnen am Montag, 9. August. In einem ersten Schritt wird dann die Querspange aus Richtung Mannheimer Landstraße und Brühl kommend in die Walther-Rathenau-Straße komplett für den Verkehr gesperrt. Sie wird für die Dauer der Bauarbeiten als Baustelleneinrichtungsfläche benötigt. Zudem ist vorgesehen, diese Querspange dauerhaft zu schließen und rückzubauen.

Im zweiten Schritt finden Tiefbauarbeiten statt zur Beseitigung des Kanalschadens, zum versetzen von Kantensteinen und zur Erneuerung von Asphaltteilflächen. Im letzten Schritt werden Markierungsarbeiten ausgeführt für die Reduzierung der Fahrspuren im Kreisel von zwei auf eine Fahrspur und Markierung der Fahrradspur. Ziel ist ein besserer Verkehrsfluss und mehr Platz und Sicherheit für Radfahrer, so die Stadt. Immer neue Forderungen der übergeordneten Verkehrsbehörden hatten zu jahrelangen Verzögerungen des Projektes geführt. Die Umbauarbeiten dauern wohl bis zum 15. Oktober. jüg/zg

