Dunkle Wolken können Saisonabschluss nicht trüben

Zunächst sah es ziemlich düster aus, die Wolkendecke machte dicht, doch nach und nach kamen mit den Sonnenstrahlen auch motivierte Tennispieler des TC Blau-Weiß auf die Anlage, um der Saison 2022 „Adieu“ zu sagen.

Sportwart Henning Hoffschulz begrüßte zwölf aktive Sportler, die sich in unterschiedlichen Doppeln mischten. Besonders hervorzuheben war die Teilnahme von fünf Jugendlichen im Alter von acht bis 14 Jahren, die den Erwachsenen durch ihre Leistungsstärke zur Seite standen. Die Paarungen motivierten sich gegenseitig und es war eine perfekte Stimmung, besonders wenn die „Schmetterbälle“ und „Volleys“ in die gegnerische Hälfte gespielt wurden. Nach fünf gespielten Runden in immer wieder geänderten Paarungen wurde der Abschluss eingeläutet, wobei an diesem Nachmittag alle Teilnehmenden als Sieger vom Platz gingen. Als Belohnung erhielten sie Kühltücher für die kommende Saison. Zwischen den Runden bestand die viel genutzte Möglichkeit, sich am Kuchenbuffet zu stärken. zg