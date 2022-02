Eigentlich hatte Irene Kern ja gar keinen Führerschein machen wollen. „Mir blieb aber damals gar nichts anderes übrig“, blickt sie zurück. „Damals“ bedeutet in diesem Fall das Jahr 1960 und der Grund für die notwendige Fahrerlaubnis war der Familienbetrieb: eine Gärtnerei in der Mannheimer Straße in Oftersheim. Denn für diese waren regelmäßige Fahrten zum Großmarkt notwendig und die musste

...