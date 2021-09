E-Auto lohnt sich immer häufiger

Berlin. Die Zahl der Elektroautos auf deutschen Straßen wächst, die Technologie verbessert sich ständig. Lohnt es sich, schon ein Elektroauto zu kaufen? Was kosten E-Fahrzeuge im Vergleich zu Verbrennern? Experten bewerten den aktuellen Stand. Ein Überblick:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie stark sind E-Autos in Deutschland gefragt?

Im August wurden in Deutschland mit 28 860 fast so viele reine E-Pkw wie Diesel-Pkw (34 171) neu zugelassen. Jedes zehnte neue Auto fährt in diesem Jahr bereits elektrisch. Angetrieben wird dieser Hochlauf auch durch Fördergelder. „Vollelektrische Pkw gewinnen 2021 deutliche Marktanteile, die Nachfrage ist hoch“, sagt Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center Automotive Research dieser Redaktion.

Was kosten Elektro-Fahrzeuge überhaupt?

Ob gut 22 000 Euro für einen Smart EQ, 30 000 Euro für einen Renault Zoe Life bei den Kleinwagen oder rund 42 000 Euro für den VW ID.3 und 44 000 Euro für Teslas Modell 3 in der Mittelklasse (Listenpreis mit Mehrwertsteuer): Wer über Deutschlands Straßen stromern will, muss wie auch bei Verbrennerautos fünfstellig investieren. Den wirtschaftlichen Vergleich zu Verbrennern brauchen die E-Autos dennoch nicht mehr zu scheuen, analysiert der ADAC. So fährt etwa nach ADAC-Test der Mini Cooper SE Essential bei 15 000 Kilometern im Jahr für 39,7 Cent pro Kilometer, während die Verbrennerversion S ohne Rabatt auf 50,6 Cent kommt. Auch der VW ID.3 in seiner Pro Performance S-Version ist mit 46,9 Cent pro Kilometer günstiger unterwegs als ein VW Golf 1.5 eTSI Style DSG ohne Rabatt (52,2 Cent). Das Fazit der Tester: Rechne man alle Kosten eines Autos zusammen, „schneiden Elektroautos immer häufiger besser ab als Verbrenner“ – auch wegen der Förderprogramme.

Welche Förderungen für Auto-käufer gibt es?

Die Bundesregierung fördert den Kauf von E-Autos seit Juli 2020 mit der Innovationsprämie. 6000 Euro gibt es, wenn der Nettolistenpreis des Basismodells unter 40 000 Euro liegt – zusammen mit dem Herstelleranteil von 3000 Euro summiert sich die Förderung so auf bis zu 9000 Euro. Für Fahrzeuge zwischen 40 000 und 65 000 Euro gibt es maximal 7500 Euro. Das Programm läuft bis Ende 2025.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie weit fährt ein E-Auto mit einer Batterieladung?

Dank verbesserter Batterietechnik ist eine Reichweite von 200 bis 300 Kilometer inzwischen Standard. „Im höheren Preissegment sind es 500 Kilometer und mehr“, sagt Dudenhöffer. Auch der ADAC nennt „reale Reichweiten“ von über 300 Kilometern.

Was kostet eine Ladung für E-Autos?

Wegen steigender Ölpreise kostet der Liter E10 derzeit durchschnittlich rund 1,55 Euro. Unübersichtlich ist der Strompreis für E-Fahrzeuge, der pro Kilowattstunde (kWh) gilt. Denn: Den Strom gibt es sowohl aus der heimischen Steckdose als auch an den rund 46 000 Normal- und Schnellladepunkten von Hunderten Betreibern. Bei Letzteren unterscheiden sich die Preise teils deutlich. 35 Cent pro kWh (bei 16 kWh Verbrauch auf 100 Kilometern sind dies 5,60 Euro) sind möglich, allerdings auch 70 Cent (11,20 Euro). Der ADAC rechnet aktuell mit einem Durchschnittspreis zu Hause wie auch an öffentlichen Ladesäulen von 36 Cent pro kWh. Beispiel: Der Smart EQ forfour verbraucht nach Herstellerangaben auf 100 Kilometern zwischen 16 und 18 kWh.

Dudenhöffer kritisiert diese „wilde Preisstruktur“, spricht von „Preiswirrwarr“ und warnt, dass die Unterschiede von Betreiber zu Betreiber schlecht für die Akzeptanz der Technik seien. Auch der ADAC sieht Nachbesserungsbedarf. „Das Laden eines Elektrofahrzeugs darf nicht komplizierter sein, als es heute das Tanken ist. Deshalb sollte ein Rahmen gesetzt werden, der verbraucherfreundliches Laden ermöglicht.“ Noch mangele es an ausreichender Preistransparenz, es fehlten oft Angaben an der Ladesäule selbst.

Wie bezahlt man an elektrischen Ladesäulen?

Teilweise sind an Ladesäulen noch gesonderte Registrierungen oder eine Ladekarte erforderlich, statt flächendeckend mit Debit- und Kreditkarten bezahlen zu können. Die Bundesregierung hat ihre Ladesäulenverordnung überarbeitet, so dass Ladesäulen, die ab dem 1. Juli 2023 in Betrieb gehen, kontaktlose Zahlungen mit mindestens einem gängigen Debit- und Kreditkartensystem ermöglichen müssen. Der Bundesrat entscheidet am Freitag über diese Novelle.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3