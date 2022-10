E-Bike aus Garage in Schwetzingen geklaut - Zeugen gesucht

Schwetzingen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben aus einer Garage in der Eisenacher Straße in Schwetzingen ein schwarzes E-Bike der Marke Bulls gestohlen. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen Sonntag, 16. Oktober, 18 Uhr, und Dienstag, 18. Oktober, 3.30 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/2880 zu melden.