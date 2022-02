Ein Gespräch mit Andrea und Jürgen Hartmann über Sicherheit rund um Informationstechnik (IT) kann für ein Gegenüber eine Achterbahnfahrt zwischen beängstigenden, läuternden und vor allem unglaublich lehrreichen Momenten sein. So zumindest war es bei mir. Die beiden Experten betreiben mit Hartmann Business Solutions in Schwetzingen eine Firma in Sachen IT-Sicherheit.

Und sie sagen klar:

...