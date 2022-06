Schwetzingen. Ein E-Scooter ist am Freitagnachmittag am Bahnhof Schwetzingen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, stellte der Geschädigte gegen 16.10 seinen E-Scooter im Fahrradbereich ab und sicherte ihn mit einem Schloss. Als er gegen 21.30 Uhr zurückkam, stellte er den Diebstahl fast. Der E-Scooter war von der Marke Ninebot, Modell Max G30DH, in der Farbe schwarz. Der genannte Bereich am Bahnhof ist videoüberwacht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 06202/2880 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1