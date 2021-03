Schwetzingen/Region. Licht aus für den Klimaschutz: Die Earth Hour des WWF ist die größte weltweite Klima- und Umweltschutzaktion. Um 20.30 Uhr gilt dann bei Millionen Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde: Licht aus. Auch die Kommunen aus unserem Verbreitungsgebiet beteiligen sich an der symbolischen Aktion. In Schwetzingen wird unter anderem das Schloss eine Stunde lang im Dunkeln sein, die Gemeinde Oftersheim hat die Kirchen mit ins Boot geholt und in Brühl geht sogar die Straßenbeleuchtung aus.

