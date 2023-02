Echte Olympioniken

Bei der Mathematik-Olympiade war der Siebtklässler Maximilian Chelminski besonders erfolgreich: Er erreichte einen dritten Preis und war damit bester Hebel-Schüler der Regionalrunde. In einer zweistündigen Klausur musste er drei schwierige Aufgaben aus den Bereichen Zahlentheorie, Logik und Geometrie lösen. Die Abiturienten Eliseo Carrasco Krämer und Levente Mihalyi erhielten eine Anerkennungsurkunde. Insgesamt elf Hebel-Schüler hatten sich sich der mathematischen Herausforderung gestellt.

Tim Kohl nahm an der 20. Internationalen JuniorScienceOlympiade teil. Der Zehntklässler hatte seine Chemielehrerin Lina Gall nach möglichen Wettbewerben gefragt. Bei der ersten Runde dieser Olympiade musste Tim theoretische und experimentelle Aufgaben aus den Bereichen Biologie, Chemie und Physik zu Hause bearbeiten. Dieses Jahr hatten alle Experimente etwas mit Lösungen zu tun: Die Teilnehmer sollten Kristalle in einer Lösung wachsen lassen oder das „Drunter und Drüber“ verschiedener, gefärbter Lösungen beobachten. Deutschlandweit nahmen 3500 Schüler teil.

In der nun folgenden zweiten Runde steht ein Quiz zum Wissen in diesen Naturwissenschaften an. Hier muss Tim eine breite Allgemeinbildung beweisen, um eine Runde weiterzukommen. bs