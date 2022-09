Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Interview Eckart von Hirschhausen: „Arsch hochkriegen“ für Klimaschutz

Am Donnerstagabend erhielt er in Mannheim den Stifterpreis der Evangelischen Landeskirche in Baden. Im Interview erzählt der Arzt und Humorist, wie viel ihn mit Heidelberg und Mannheim verbindet.