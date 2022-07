Edle Tropfen genießen im Schlossgarten

Schwetzingen. Die beliebte Whisky-Messe feiert ihren achten Geburtstag. Auch dieses Jahr findet die Verkaufsschau als Open-Air-Veranstaltung in der prachtvollen Kulisse des Schwetzinger Schlossgartens statt. Knapp 40 Aussteller präsentieren in über 1200 Abfüllungen die reiche Vielfalt des „Lebenswassers“ aus aller Welt. Neben den Klassikern aus Schottland und Irland sind diesmal von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, besonders viele deutsche Produzenten am Start.

Klassiker und wahre Raritäten gibt es an den Ständen der Zeltstadt auf der Blumenwiese zu probieren und natürlich zu kaufen. Bei über 1200 verschiedenen Abfüllungen ist von rauchig über torfig, mild und scharf, von der süßen Sherry-Note bis hin zum kirschroten im Rotweinfass gelagerten Whisky alles zu haben. An vielen Ständen gibt es zudem kleine Fässer, aus denen direkt ein ganz speziell für die Messe kreiertes Tröpfchen gezapft werden kann. Für echte Whisky-Liebhaberinnen und Liebhaber wird es auch in diesem Jahr am Freitag von 17 bis 22 Uhr einen Pre-Opening-Abend geben (Eintritt 13 Euro).

Besondere Atmosphäre

Zutritt zur achten Auflage der Whisky Spring erhalten Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Jeder Messegast erhält pro Tag ein Tasting-Glas für das richtige Geschmackserlebnis, das im Eintrittspreis inbegriffen ist. Die Tickets kosten im Vorverkauf zwischen 12 und 15 Euro, da ist dann der Eintritt für den Schlossgarten schon enthalten. Ist der Lieblingsstand einmal gefunden, können die Gäste mit diesem Tasting-Glas gegen ein kleines Entgelt ihre persönliche Whisky-Präferenz probieren. Oft sind auch Vertreter der Destillerien aus aller Welt an den Ständen als Gesprächspartner vor Ort.

Um die Zeit zwischen den Tastings, die in einem Extrazelt angeboten werden und für die es noch freie Plätze am Infostand vor Ort und im Internet gibt, zu überbrücken, können sich die Besucher auf Erkundungstour in den weitläufigen Schlossgarten begeben oder in der Smoker-Lounge bei einer Zigarre entspannen. Auch für den kleinen Hunger ist gesorgt: In mehreren Zeltständen gibt’s leckere Snacks.

Veranstalter Joe Seidel ist froh, dass die Messe ohne Einschränkungen stattfinden kann. Es besteht auch keine Maskenpflicht, aber natürlich kann jeder bei Gesprächen und dort, wo der Abstand gering ist, seine Maske tragen. „Das können die Besucher selbst einschätzen“, sagt er.

Tickets vorab günstiger

Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.whisky-spring.de oder an der Schlosskasse. Die Öffnungszeiten sind: Freitag, 8. Juli, von 17 bis 22 Uhr (Vorverkauf 13 Euro, Tageskasse 15 Euro), Samstag, 9. Juli, 11 bis 20 Uhr (15/17 Euro) und Sonntag, 10. Juli, 11 bis 17 Uhr ((12/14 Euro). jüg