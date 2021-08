Seine Stimme klingt dünn und ängstlich, als er ans Telefon geht. Mostafa Nazari hat sich zuhause verkrochen, in seinem kleinen Zimmer im Westen von Kabul. Die Lage in Afghanistans Hauptstadt wird immer bedrohlicher, immer unsicherer, immer perspektivloser. Die Taliban sind in der Stadt. „Alle Menschen sind in Panik. Viele haben Angst und sind zuhause geblieben“, erzählt Mostafa

