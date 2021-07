Ehemaliges Krankenhaus ist jetzt offiziell ein Vereinshaus

In der Maximilianstraße 5 steht noch das 1927 erstellte und 1951 erweitere Gebäude, das zuerst eine Kleinkinderschule war, ab 1945 ein Hilfskrankenhaus und dann die Innere Abteilung des städtischen Krankenhauses beherbergte.

Zwischenzeitlich wurde das Gebäude vom Deutschen Roten Kreuz als Rettungswache betrieben, seit Jahren wird es von Vereinen und Parteien genutzt. Zudem sind im Obergeschoss derzeit noch Wohnungen an Rechtspfleger vermietet. Das soll aber bald nicht mehr erfolgen, erklärte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch.

Denn bei Wohnungen seien die Standards an Brandschutzmaßnahmen und Rettungswege deutlich höher. Deshalb stimmte der Gemeinderat jetzt der baurechtlichen Umwidmung in ein Vereinshaus zu.

Kosten von 1,2 Millionen Euro

Ein Gutachten hatte zuvor erhebliche Defizite im Bereich des Brandschutzes und der Gebäudeelektrik zutage gefördert, teilte die Verwaltung mit. Erneuert werden müsse die Elektrohauptverteilung mit gesichertem Raum im Untergeschoss, die Elektrounterverteilungen auf den Stockwerken an das jeweilige Nutzungskonzept angepasst und der Dachspitzboden gedämmt werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Die Baumaßnahme und die Kosten sollen aufgrund ihrer Komplexität auf vier Jahre aufgeteilt werden. ali