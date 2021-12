Ehrenamtliche entlasten

Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit haben beim Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis seit Kurzem eine neue Ansprechpartnerin: Karolina Schembri steht ehrenamtlich Engagierten künftig in allen Fragen rund um die Integrationsarbeit zur Seite. Das teilt der Caritasverband in einer Presseerklärung unserer Zeitung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Unterstützungsangebot ist Teil des Projekts „Werkstatt Integration“ der Erzdiözese Freiburg. Dessen Ziel ist es, Ehrenamtliche und Netzwerke der Flüchtlingshilfe, die sich in Kirchengemeinden und Kommunen für geflüchtete Menschen einsetzen, zu begleiten und weiter dafür zu qualifizieren sowie weitere Helfer für diese wichtige Aufgabe zu gewinnen.

„In erster Linie berate ich Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit zu migrationsspezifischen Fragen, helfe beispielsweise beim Ausfüllen der Anträge an das Jobcenter, bei Fragen zur Familienzusammenführung oder bei der Suche nach Sprachkursen“, erklärt Schembri. Es geht ihr vor allem darum, Ehrenamtliche zu entlasten, bei speziellen Fragen, die geflüchtete Menschen an Ehrenamtliche richten, zu unterstützen oder auch einfach die richtigen Ansprechpartner zu vermitteln. „Langfristig möchte ich dann auch Patenprojekte initiieren“, sagt Karolina Schembri. Das ist derzeit allerdings wegen der Corona-Lage noch sehr schwierig, weil zu einer Patenschaft natürlich auch Hausbesuche gehören.

Als ausgebildete Pädagogin hat Schembri zuvor sieben Jahre lang für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gearbeitet und Deutsch als Fremdsprache in Integrationskursen unterrichtet. Auch da wurde sie natürlich oft von den Geflüchteten angesprochen und um Hilfe gebeten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Außerdem hat sie durch ihre Arbeit an einer Sprachschule Hilfestellung bei Jobcenter-Anträgen, bei der Sprachkursanmeldung und bei der Kommunikation mit dem BAMF geleistet. Mit der Arbeit für geflüchtete Menschen und Migranten ist sie daher bestens vertraut, heißt es in einer Pressemitteilung des Caritasverbandes Rhein-Neckar mit Sitz in Schwetzingen. zg