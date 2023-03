„Eierjagd“ mit Pfeil und Bogen

Nach einer längeren Pause ist es wieder so weit: Die Schwetzinger Pfeilfrösche veranstalten am Sonntag, 2. April, von 10 bis 16 Uhr ihr traditionelles Ostereierschießen mit Pfeil und Bogen. Die Veranstaltung findet auf dem Bogenplatz bei den Schwetzinger Pfeilfrösche hinter dem „Alla hopp“-Gelände in Schwetzingen statt. Für jeden Treffer gibt es ein buntes Osterei, die Mitte bringt sogar zwei.

Darüber hinaus sind bei einem Sonderschuss attraktive Preise zu gewinnen. Die Bogenschützen werden mit verschiedenen leckeren Kuchen, Kaffee und anderen Getränken für das leibliche Wohl sorgen.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.djk-schwetzingen.de/bogensport