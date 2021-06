Eierlikör und innere Werte

Spargel ist ja derzeit in aller Munde. Deshalb war am Sonntagmorgen für mich auch der Besuch im Spargelhof in Plankstadt angesagt, um den vorbestellten Spargel im Hofladen abzuholen. Hier gibt es neben allerlei Gemüse und Spargelzutaten auch Wein – und Eierlikör. Nicht nur Udo Lindenberg bekundet in Liedern und Bildern seine Liebe zu diesem Getränk. Auch einige Freundinnen (und mancher ihrer Männer) trinken gerne ein Gläschen davon.

Also hat die Frau des Hauses gleich noch eine Flasche Eierlikör mitbestellt. Bevor ich mich auf den Weg machte, kam ihr der Gedanke, dass auch ein Fläschchen für uns nicht verkehrt wäre. Weil im Spargelhof sowohl der Spargel als auch der Eierlikör gerichtet waren, sagte ich der Chefin, dass ich doch zwei Flaschen mitnehme. Im Schrank standen genügend mit dem gelben Inhalt und dem roten Drehverschluss. Bei einigen war sogar noch ein Anhänger mit dem Aufdruck „Plänkschter Manufaktur – hausgemacht und mit Liebe verfeinert“ dabei.

Als ich so eine Flasche auf den Tisch stellte, kam die Chefin mit einer ähnlichen Flasche – aber ohne Anhänger. Auf meine Bemerkung, dass ich extra die Eierlikörflasche mit dem Anhänger als Zierde für ein Mitbringsel genommen habe, meinte sie, das wäre zwar grundsätzliche eine gute Idee. In der Flasche sei aber ein herzhaftes Salat-Dressing.

Schmunzelnd waren wir uns einig, dass es doch auch in diesem Fall auf die inneren Werte ankommt.

