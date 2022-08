Eigentlich hat doch alles ganz prima geklappt

Ab Mittwoch um Mitternacht ist das 9-Euro-Ticket Geschichte. Drei Monate lang konnten nun die Deutschen mit Regionalzügen kreuz und quer durch Deutschland kurven. Unser Schwetzinger Leser Markus Bürger hat uns zum Abschied noch ein ganz frisches Zugerlebnis aufgeschrieben und zugeschickt:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es war ein schönes Wiedersehen, als sich die drei Mädels am Bahnsteig des Gleises 1 am Mannheimer Hauptbahnhof in die Arme nahmen. Bereits zum vierten Mal besucht die 17-jährige Raphaela Linder aus Eisenberg bei Pfronten im Allgäu die Kurpfalz und damit ihre Freundinnen Lena und Hannah Bürger in Schwetzingen. Die drei haben sich vor rund zehn Jahren beim jährlichen Bauernhofurlaub der Familie Bürger in Nesselwang kennengelernt. Raphaela ist die Enkelin der Landwirte, die einen Milchbetrieb bewirtschaften sowie Ferienwohnungen anbieten.

Im Laufe der Jahre ist eine tiefe Freundschaft entstanden, die die drei durch regelmäßige gegenseitige Besuche pflegen. In diesem Jahr gestaltete sich die Reise nach Mannheim etwas anders als in den Jahren zuvor. Nachdem Raphaela stets die ICE-Verbindung Ulm-Mannheim nutzte und inklusive Regionalbahn Kempten-Ulm in rund drei Stunden und einem Umstieg ankam, nahm sie in diesen Ferien das 9-Euro-Ticket, mit dem sie auf regionale Verbindungen beschränkt ist und viele Umstiege absolvieren muss.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bericht zweier 9-Euro-Ticket-Reisender 9-Euro-Ticket der Bahn facht die Abenteuerlust bei zwei Neulußheimern an Mehr erfahren

Nachdem sie von ihren Eltern an den Bahnhof Kempten gefahren wurde, startete sie um 6.30 Uhr mit dem Regionalexpress 75 nach Ulm. Am dortigen Hauptbahnhof wechselte sie in den Regionalexpress 5 um 7.54 Uhr nach Stuttgart. Dort bestieg sie den Interregioexpress 1 um 9.32 Uhr nach Karlsruhe-Durlach. Um 10.32 Uhr startete sie dort in Richtung Mannheim, wo sie nach nicht weniger als 15 Halten den Hauptbahnhof um 11.51 Uhr erreichte. Wäre Sie direkt nach Schwetzingen gefahren, wäre sie planmäßig zwar sieben Minuten schneller gewesen, hätte aber fünfmal umsteigen müssen.

Unterm Strich dauerte die Fahrt fünfeinhalb Stunden. Der Preis ist aber unschlagbar günstig. Beim durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch eines deutschen Mittelklassewagens hätte die Fahrt 35 bis 40 Euro gekostet und hätte rund drei Stunden gedauert. Diese Kriterien stehen sicher weit oben auf der Abwägungsliste – außer man ist erst 17 Jahre alte Raphaela und hat eben noch keinen Führerschein. zg