Ein Abend mit Dante

Ein Kulturabend mit Musik und Lesungen zur „Göttlichen Komödie“ (La Divina Commedia) von Dante Alighieri wird an diesem Dienstag, 21. September, um 20 Uhr in der evangelische Stadtkirche angeboten. Cornelia Winter (Sopran), Christoph Wittmann (Tenor) und Johannes Michel (Orgel, Klavier) gestalten ein spannendes Programm rund um das bekannteste Werk des vor 700 Jahren gestorbenen Dichters mit Werken von Giovanni Battista Mosto, Tomaso Cecchini, Giacomo Puccini, Richard Wagner, Gabriel Fauré, Max Reger, Hermann Goetz und Johannes Michel.

Der Mailänder Lorenzo Bastida ist ein Fachmann für italienische Literatur und Linguistik. Seine in deutsch vorgetragenen Erläuterungen geben einen Einblick in dieses Monumentalwerk und in die (italienische) Welt um 1300. Der Kulturabend wird als besonderes Projekt durch ein Stipendium des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es gilt die 3-G-Regel, am Ausgang wird um eine Spende zur Kostendeckung gebeten. Einlass ist ab 19.30 Uhr. dh/zg