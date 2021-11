Ein Adventskalender mit Gewinnchance

Der Rotary Adventskalender ist wieder da! Dieser Kalender ist ein Los zu einem Einzelverkaufspreis von 5 Euro. Die vierstellige Nummer auf der Vorderseite ist die persönliche Losnummer jedes Käufers, die in der Zeit vom 1. bis 24. Dezember 2021 automatisch an der Auslosung teilnimmt. Die Ausspielung umfasst 4500 Kalender, teilt der Rotary Club mit.

Gewonnen hat der Adventskalender-Inhaber, wenn eine der ausgelosten Zahlen mit der Losnummer übereinstimmt. Vom 1. Dezember an wird täglich unter anderem in der Schwetzinger Zeitung und online unter www.schwetzingen-kurpfalz.rotary.de oder www.volksbank-krp.de über die Gewinnnummern informiert. Sonntagsziehungen werden bereits am vorangehenden Samstag veröffentlicht, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Preise im Wert von über 4000 Euro

Und das gibt es in diesem Jahr Tolles zu gewinnen: Hinter 24 Türchen verbergen sich Sach- und Geldpreise im Wert von über 4000 Euro. Wenn die Kalendernummer mit der ausgelosten Gewinnzahl des jeweiligen Tages übereinstimmt, kann der Kalender-Inhaber den Gewinn bei den genannten Sponsoren gegen Vorzeigen des Kalenders einlösen. Es wird darum gebeten, möglichst zeitnah einen Abholtermin mit dem Sponsor zu vereinbaren. Die Kontaktdaten sind entsprechend unter „Sponsoren“ auf dem Kalender sowie den genannten Internetseiten aufgeführt.

Mit der Aushändigung des Preises gilt der Gewinn als angenommen. Gewinne, die nicht bis zum 20. Januar 2022 abgeholt wurden, verfallen zugunsten des Ausspielungszwecks.

Verkauf der Kalender: Kleine Planken an den Samstagen, 13. und 20. November, jeweils 9 bis 13 Uhr; Rewe, Scheffelstraße, an den Samstagen, 13. und 20. November, jeweils 14 bis 16 Uhr, sowie im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung, Carl-Theodor-Straße 2 und der Avie-Dreikönigsapotheke, Mannheimer Straße 1. zg