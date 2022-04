Ein Blick auf die Russen

„Der Krieg gegen die Ukraine tobt bereits einige Wochen und bringt unsägliches Leid über die Bevölkerung. Putins Krieg erschüttert auch unser Selbstverständnis eines friedlichen Europas“, sagt der Grünen-Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann in seiner Einladung für einen öffentlichen Online-Informations- und Diskussionsabend zum Krieg gegen die Ukraine. Hierzu hat er am Donnerstag, 7. April, um 20 Uhr den Landtagsabgeordneten Michael Joukov eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Zugleich sind viele russischsprachige Mitbürger und allgemein Menschen mit Wurzeln in der Ex-UdSSR in Deutschland von Anfeindungen und Gewalt betroffen. Aber es ist Putins Krieg und nicht der Krieg der Russen“, so Baumann und wirbt für einen gemeinsamen Austausch in diesen schwierigen Zeiten. Gemeinsam mit seinem Landtagskollegen Joukov lädt er interessierte Bürger zum Gespräch über den Krieg in der Ukraine ein. Joukov ist in Leningrad geboren, seine Mutter stammt aus der Ukraine. Dabei soll neben der Darstellung der aktuellen Situation auch beleuchtet werden, was diese Entwicklung für uns in Deutschland und für Europa bedeutet. Was wünschen Sie sich in diesen Zeiten aber auch für die Zukunft für ein gutes Zusammenleben in Deutschland? Die Teilnahme ist online und telefonisch möglich. Teilnahme-Link: https://zoom.us/j/97489457428?pwd=RFF6ZWdqOEVaei91OVpXSDM4cEpmZz09, Meeting-ID: 974 8945 7428, Kenncode: 719857; Telefon: +49/69/38 07 98 83, Meeting-ID: 974 8945 7428, Kenncode: 719857. / zg

Info: Weitere Infos unter www.andrebaumann.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2