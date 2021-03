Sehnsuchtsort Schlossgarten Schwetzingen! Normalerweise würden dieser Tage die Besucher auf dem Parkareal die wärmende Frühlingssonne tanken und sich an den herrlich blühenden japanischen Zierkirschen erfreuen. Vermutlich hätten auch wieder zahlreiche Fans von Mangas in Verkleidung den Weg dorthin gefunden, um tolle Fotos für den Auftritt in sozialen Netzwerken zu schießen.

Doch aufgrund der Corona-Pandemie dürfen derzeit keine Besucher in den Schlossgarten. Die Zeitung hat mit der Schlossverwaltung überlegt, wie man die zauberhafte Zierkirschenblüte trotzdem irgendwie zu den Menschen bringen kann – und da kam die Idee zu den schönen Fotos! Die Bilder sollen zumindest etwas dafür entschädigen, dass derzeit kein Parkbesuch möglich ist. Auf der Internetseite des Schlosses Schwetzingen gibt es zudem das „Blühbarometer“, das Kirschblütenfans aktuell anzeigt, wie es um die Blüte der Zierkirschen steht.

