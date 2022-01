Ein goldiger Sonntagsgottesdienst

Gold ist immer noch ein besonderer Stoff. Er symbolisiert Werthaltigkeit und Beständigkeit. Gold signalisiert Heiligkeit und Gottes Besonderheit, die in unser Leben strahlt. Darum geht es am Sonntag, 30. Januar, 11 Uhr, im Gottesdienst der evangelischen Gemeinde, den Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen in der Schwetzinger Stadtkirche hält. Musikalisch wird sie dabei unterstützt von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer an der Orgel. Eine Anmeldung zu diesem Gottesdienst ist nicht verpflichtend, aber erwünscht unter www.ekischwetzingen.de. Neben einer Anmeldung über die Homepage ist auch am Eingang zur Kirche die Anmeldung über die Corona-App oder die Luca-App möglich. zg

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1