Ein großartiger Tag im Park

Hallo Kinder! Heute Morgen habe ich Elli Ente und Harry Hase abgeholt. Ich wollte sie mit einem Ausflug überraschen. Also machten wir uns auf den Weg: Die Route führte uns zum Schwetzinger Schlossgarten. Elli Ente und Harry Hase wunderten sich, warum wir dorthin gingen. Als wir den Schlossgarten erreichten, sahen wir aus der Ferne viele andere Tiere. Ich sah ihnen an, dass sie nicht wussten, warum wir hier waren. Ich verriet ihnen, dass heute der Tag des Parks sei. Deswegen habe ich sie hierher geführt und damit überrascht. Sie waren direkt erstaunt, denn sie wollten mehr wissen. Das Ziel dieses Tages ist es, seinen Freunden die Natur näherzubringen und ihnen deren Vielfalt zu zeigen. Also blieben wir den restlichen Tag im Park, genossen es, auf der Wiese zu liegen und schenkten den kleinen Dingen, wie dem wundervollen Gesang der Vögel oder dem Rauschen des Windes, unsere ganze Aufmerksamkeit. An diesem Tag machten wir großartige Erfahrungen und waren verwundert, was man in einem Park alles entdeckt. Auch ihr Menschen sollt möglichst häufig in den Park gehen, da die Natur so schön und vielfältig ist. Deshalb sollt auch ihr euch daran erfreuen und in dieser bewundernswerten Gegend Spaß haben.

