Ein Hauch von Eric Clapton im Schwetzinger Walzwerk

Fans der Musik von Eric Clapton sowie Anhänger von gediegenem Blues und Bluesrock kommen an diesem Freitag, 8. April, ab 21 Uhr im Café Walzwerk am Schlossplatz in Schwetzingen auf ihre Kosten. Dort gibt sich die Clapton Experience die Ehre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Reservierungen werden empfohlen und gerne unter der Nummer 06202/9 32 70, oder per E-Mail an mail@walzwerk-cafe.de entgegengenommen.

Fünf Jahrzehnte Bluesrock der Extraklasse – Eric Clapton hat in seiner Karriere viele Maßstäbe gesetzt und gehört mit mehr als 280 Millionen verkauften Platten zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Mit Welthits wie „Layla“, „Cocaine“, „Tears in heaven“, „Lay down Sally“ und „Wonderful tonight“ schrieb der britische Künstler (Jahrgang 1945) Musikgeschichte. Die Band Clapton Experience – mit Sebastian Strodtbeck, Marc Fibrich und Nic Schmidt – präsentiert die legendären Werke in einem knapp dreistündigen Livekonzert. Von den Anfängen mit Cream und Derek and the Dominos bis hin zum Durchbruch als Solokünstler berücksichtigt die Band in ihrem Programm alle Schaffensphasen des Ausnahmegitarristen und Sängers.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der charismatische Frontmann von Clapton Experience stand bereits mit Weltstars wie Pete York und Miller Anderson gemeinsam auf der Bühne und hat mit seinem Solo-Projekt „Strodtbeck“ im Vorprogramm von Brian Auger gespielt.

Clapton Experience war in 2019, nur vier Jahre nach Gründung, die gefragteste Eric-Clapton-Tribute- Band-Deutschlands, heißt es weiter.

Info: Weitere Infos und Termine unter: clapton-experience.de

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3