Unsere Serie „Fundstücke“ wurde geboren, als sich unsere Redaktion auf den inzwischen längst vollzogenen Umzug von der einen auf die anderen Schlossplatzseite vorbereitete. Dabei fanden sich zahlreiche, Fotos und Dokumente, die einen Blick in die Vergangenheit lohnten. Mittlerweile sind 16 Folgen erschienen, zahlreiche weitere sind noch in der Vorbereitung. Ein Foto brachte eine wirkliche Überraschung, denn über das, was darauf zu sehen ist, hatte unsere Zeitung noch nie berichtet – und auch im Netz ist darüber nur ganz wenig zu finden.

Das Foto zeigt eine Szene auf der Bühne des Rokokotheaters, laut Bildunterschrift aus dem Jahr 1954. Die Beschriftung verrät auch noch, dass ein Herr Dieterle dort für einen Film namens „Magic Fire“ gedreht hat. Dabei handelt es sich um William Dieterle, der einst als Wilhelm in der pfälzischen Nachbarstadt Ludwigshafen geboren wurde. Als Schauspieler und später vor allem als Filmregisseur feierte er in Hollywood größere Erfolge. Dieterle hat sogar einen Stern auf dem berühmten „Walk of Fame“ in Los Angeles.

Über 1000 Kleidungsstücke

Damals wählte William Dieterle das Schwetzinger Rokokotheater als Drehort für seine Filmbiografie mit dem deutschen Titel „Frauen um Richard Wagner“ (Original: „Magic Fire“). In Schwetzingen wurde damals die Lohengrin-Sequenz mit über 1000 Kleidungsstücken im Publikum gedreht.

Das Shooting begann Ende August 1954 in der Spargel- und Festspielstadt, die im Booklet einer immer noch erhältlichen CD so beschrieben wird: „Eine kleine deutsche Stadt, die sowohl für ihren weißen Spargel als auch für die Tatsache berühmt war, dass sie eines der wenigen unbeschädigten barocken Hoftheater aufwies.“ Herausgeber der CD ist übrigens George Korngold, der Sohn von Erich Wolfgang Korngold. Der Komponist hatte damals für „Magic Fire“ die Arrangements der Wagner-Musik geliefert.

Dieterle war ein alter Freund der Familie Korngold. Er zog den Komponisten hinzu, um die Musik von Richard Wagner für seine Produktion von „Magic Fire“ zu überwachen und anzupassen. Wie aus den Erzählungen von George Korngold zu erfahren ist, sei es lange Dieterles Traum gewesen, Wagners Leben auf die Leinwand zu bringen. Die US-amerikanische Independent-Film-Produktionsgesellschaft „Republic Pictures“ hatte beschlossen, den Film aus Geldern zu finanzieren, die nach dem Zweiten Weltkrieg in deutschen Banken eingefroren worden waren.

Das Drehbuch wurde übrigens von Bertita Harding geschrieben, basierend auf ihrem eigenen Buch „Magic Fire“. Musikredakteur des Films wurde Komponistensohn George Korngold. Er war verantwortlich für die „Playbacks“, ganze Musiksequenzen, die zuvor in München aufgenommen worden waren und zu denen die Schauspieler-Sänger auf der Rokokotheater-Bühne und ein Orchester so taten, als ob sie singen und spielen würden.

Das Drama um die Handschuhe

In der CD-Beschreibung erinnert sich Korngold junior auch an eine nette Episode: „Plötzlich stellte sich heraus, dass Regisseur Dieterle seine weißen Handschuhe vergessen hatte, ohne die er sich absolut weigerte, mit den Dreharbeiten zu beginnen.“ Dieterle sei ziemlich abergläubisch gewesen und habe auch fest an die Astrologie geglaubt, nachdem er seinen Vertrag für „Magic Fire“ genau um 5.22 Uhr morgens an dem von seinem Astrologen vorgeschriebenen Tag unterschrieben hatte, was für ihn Grundvoraussetzung für einen guten Erfolg des Films war – eine ziemlich verrückte Sache also.

George Korngold erzählt dann noch weiter: „Ein Bote wurde nach Heidelberg geschickt, um weiße Handschuhe zu kaufen – und als er dann nach vier Stunden endlich zurückkam, konnten die Dreharbeiten tatsächlich beginnen.“ In der Zwischenzeit habe die gesamte Crew – Stars und Statisten gleichmaßen – geduldig gewartet. Produktionsleiter Lee Lukather habe über den Verlust von Zeit und Geld geschimpft. Die Hauptrolle hat der Brite Alan Badel gespielt, unter anderem wirkte auch der von unzähligen Fernsehproduktionen bekannte Charles Regnier mit.

Spargelstadt gar nicht erwähnt

Auf einschlägigen Kino- und Film-Internetseiten wird übrigens nie erwähnt, dass „Magic Fire“ – inzwischen als „Richard Wagner Story“ vermarktet – auch in Schwetzingen gedreht wurde. Es ist nur von den Bavaria-Ateliers in München-Geiselgasteig sowie von Bayreuth, Bamberg, Nürnberg, Würzburg und Erlangen die Rede. Schade eigentlich!