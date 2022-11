Ein Herz für das Herz

Noch bis 30. November finden die von der Deutschen Herzstiftung initiierten „Herzwochen“ statt, mit denen an Krankheiten, vor allem aber an Möglichkeiten der Prävention und der Gesunderhaltung erinnert wird. Auch die GRN-Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH ist mit Vorträgen dabei und lädt die Bevölkerung dazu ein.

Um therapeutische Ansätze geht es am Mittwoch, 23. November, ab 17 Uhr in der Cafeteria der GRN-Klinik Schwetzingen, wo Professor Dr. Eberhard Scholz, Chefarzt der Abteilung Kardiologie und Angiologie, Wege aus einer Krankheit aufzeigt, die dank der modernen Medizin viel von ihrem Schrecken verloren hat und als gut kurabel gilt.

Den Auftakt macht allerdings die Klinik Sinsheim. Dort findet am Mittwoch, 9. November, 19 Uhr, eine Vortragsreihe im Casino statt. Dr. Johannes Berentelg, Chefarzt der Inneren Medizin, wird zum Thema „Blutverdünnung – wann und wie?“ sprechen. Alexander van der Bosch vom Medizinischen Versorgungszentrum wird zuvor über „Vorhofflimmern – eine Volkskrankheit“ referieren und Dr. Alexander Heß der Frage „Medikamente, Kardioversion, Ablation – was ist die richtige Therapie?“ nachgehen. Anmeldungen können unter Telefon 07261/6 57 70 oder per E-Mail an info@vhs-sinsheim.de erfolgen.

In der GRN-Klinik in Weinheim findet zudem am Montag, 14. November, 16 Uhr, in der Cafeteria ein Vortrag von Professor Dr. Grigorios Korosoglou zum Thema „Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen“ statt. „Herzrhythmusstörungen sind für Betroffene oft mit Ängsten und Leidensdruck verbunden“, sagt der Chefarzt der Kardiologie, Angiologie und Pneumologie. In Deutschland leiden aktuellen Schätzungen zufolge zwischen 1,5 bis zwei Millionen Menschen an Vorhofflimmern, der häufigsten Herzrhythmusstörung.

Dies bestätigt auch Dr. Daniel Herzenstiel, Leitender Arzt für Kardiologie und Angiologie an der GRN-Klinik Eberbach, der am Montag, 14. November, um 18 Uhr im katholischen Pfarrheim St. Johannes Nepomuk, Feuergrabengasse 6, zum Vortragsabend einlädt. Er wird zum Thema „Was man über Vorhofflimmern und andere Rhythmusstörungen wissen muss“ referieren. Im Anschluss daran spricht Eberhard Scholz über „Moderne Therapieverfahren von Vorhofflimmern“ sprechen.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenlos, eine Anmeldung – mit Ausnahme des Standortes Sinsheim – ist nicht nötig. Die aktuellen Hygienevorschriften sind dabei zu beachten. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.grn.de