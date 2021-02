2021 findet Fasnacht nicht statt – zum ersten Mal komplett seit ihren Anfängen in der Region. In Ergänzung zu den närrischen Erinnerungen des Turnvereins 1864 in unserer Freitagsausgabe haben wir nun einen Bilderbogen von anderen Vereinsaktivitäten während der fünften Jahreszeit zusammengestellt. Das fängt an beim Kindermaskenball des Sängerbunds (1994/oben l.) und den Feiern der Gesellschaft Runder Tisch (1980/oben r.) und setzt sich fort mit den Kappenabenden und Maskenbällen des Kraftsportvereins aus dem Jahr 1965 (Mitte l.), der DJK (1980/Mitte) und des Tennisclubs (1967/Mitte r.) bis hin zu den ausgelassenen Feten des Liederkranzes (1967/unten l.) – und nicht zuletzt der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (unten r.), hier bei einem Kindermaskenball im Jahr 1970. ali/Bilder: Archiv: Moosbrugger

