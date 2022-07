Ein humorvoller Blick auf das Leben

Der Blick aufs Leben kann ernst sein oder in Chako-Manier: „Life is a Comedy“ nennt Herzblutpfälzer und Kabarettist Christian „Chako“ Habekost sein neues Programm, mit dem er am Sonntag im Lutherhaus für eine ordentliche Lachtherapie sorgte. Dabei ist sich der 60-Jährige auch nicht zu schade, das eigene Sein durch die humoreske Brille zu betrachten. Am Vorabend stand er beim Lichterfest im Schlossgarten Schwetzingen auf der Bühne. Demnächst (5. August) ist er auf der Seebühne im Luisenpark Mannheim zu erleben. / kaba

