Ein Jahr in USA leben

Mit dem Amtsantritt von Joe Biden als US-Präsident und Kamala Harris als US-Vizepräsidentin hat sich auf der politischen Bühne die Chance auf einen Neuanfang im transatlantischen Verhältnis ergeben. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete und künftige baden-württembergische Finanzminister Dr, Danyal Bayaz erläutert: „Ich habe selbst erlebt, dass die deutsch-amerikanische Freundschaft durch den Austausch auf beiden Seiten des Atlantiks zu Stande kommt. Ich war selbst als Schüler für ein Jahr an einer High-School in Colorado und habe später, während meiner Promotion, einen Forschungsaufenthalt in den USA verbracht. Die Zeit hat mich sehr geprägt: Ich konnte die Kultur vor Ort kennen lernen, persönliche Kontakte und Freundschaften knüpfen und verinnerlichen,wie wichtig internationale Kooperation ist, nicht zuletzt bei aktuellen Themen wie der Pandemie oder dem Klimaschutz.“

AdUnit urban-intext1

Zur Stärkung der deutsch-amerikanischen Freundschaft organisieren der Bundestag und US-Kongress seit 1983 gemeinsam das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP). Dieses ermöglicht es jedes Jahr jungen Deutschen, mit einem Vollstipendiumein Schuljahr in den USA zu erleben. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland.

Der Bundestagsabgeordnete Bayaz befürwortet diesen interkulturellen Austausch. Seit Anfang Mai 2021 läuft der Bewerbungszeitraum für das 39. Parlamentarische Patenschaftsprogramm, das im Schuljahr 2022/2023 stattfinden wird. Bewerben können sich Schüler, die zwischen dem 1. August 2004 und dem 31. Juli2007 geboren wurden, sowie junge Berufstätige, die nach dem 31. Juli 1997 geboren sind. Doch nicht nur für die Stipendiaten bietet das Programm wertvolle Erfahrungen – auch die Gastfamilien in der Region können von dem kulturellen Austausch nur profitieren.

Interessierte Familien, die überlegen für einigeMonate oder ein ganzes Schuljahr PPP-Gastfamilie zu werden, können sich unter https://www.bundestag.de/europa_internationales/ppp/gastfamilien informieren. zg

AdUnit urban-intext2

Info: Weitere Informationen können alle Interessierten unter https://www.bundestag.de/ppp finden.