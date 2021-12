Ein Jubiläum im Jubiläum

Das Weihnachtskonzert am 18. und 19. Dezember, jeweils um 16 und 19.30 Uhr feiert sein zehnjähriges Jubiläum – sozusagen ein kleines Jubiläum innerhalb der Jubiläumsausgabe von 15 Jahren Barockfest Winter in Schwetzingen.

Unter der Leitung des 1. Konzertmeisters Thierry Stöckel finden sich Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Heidelberg bereits zum zehnten Mal zusammen und stellen ihre Expertise in der Barockmusik unter Beweis. Die Musiker spielen im Rokokotheater unter anderem Werke von Antonio Vivaldi, Alessandro Marcello und Antonio Caldara. Das in diesem Jahr wieder ausverkaufte Weihnachtskonzert gehört als Publikumsliebling alljährlich zu den Höhepunkten des Barockfests Winter in Schwetzingen.

Konzertmeister Thierry Stöckel freut sich auf Schwetzingen. © Reichardt

Weitere Informationen sowie Karten für andere Veranstaltungen von Winter in Schwetzingen gibt es unter der Nummer 06221/5 82 00 00; tickets@theater.heidelberg.de und www.theaterheidelberg.de. zg