Der Kreisseniorenrat hat das wichtige Thema „Wohnberatung“ aufgegriffen und dieses Thema in der Broschüre „Ein Leben lang zu Hause wohnen – Maßnahmen zur Wohnanpassung im Rhein-Neckar-Kreis“ aufbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Publikation informiert unter anderem über verschiedene Umbaumaßnahmen und Finanzierungsmöglichkeiten sowie nützliche Hilfsmittel und Technologien. Die Alltagsbewältigung in den eigenen vier Wänden kann so erheblich erleichtert werden. Dies umfasst beispielsweise gut angebrachte Fenstergriffe, Treppenlift oder niedrig hängende Küchenschränke wie auch automatische Herdabschaltung oder die Steuerung von Licht, Heizung und anderen Elektrogeräten mit dem Smartphone.

Die Broschüre ist zu den Öffnungszeiten im Rathaus an der Pforte, in der Stadtbibliothek und im Generationenbüro erhältlich. Die Wohnberatung am Mittwoch, 18. Mai, 9.30 bis 10.30 Uhr, hat noch zwei Termine frei. Voranmeldung unter Telefon 06202 /8 74 92 oder 8 74 93. zg