Ein leidenschaftlicher Theologe und Prediger

Ein großes Herz hat aufgehört zu schlagen: Pfarrer Manfred Dumont ist in der Nacht zum Dienstag im Alter von 85 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Er hat die evangelische Kirchengemeinde in Schwetzingen geprägt wie kein Zweiter – alleine, weil er fast 30 Jahre zwischen 1968 und 1998 Pfarrer der Nordpfarrei war, die später zur Luther- und Bonhoeffer-Pfarrei umbenannt wurde und heute Teil der Gesamtkirchengemeinde ist. Aber auch seine Persönlichkeit und sein Wirken waren außergewöhnlich, herausragend und gleichsam beeindruckend.

AdUnit urban-intext1

Dass ein Pfarrer so lange am gleichen Ort bleibt, war und ist ungewöhnlich, aber er setzte sich immer wieder gegen die Landeskirche durch und durfte bleiben. „Manfred Dumont war ein Pfarrer mit Ecken und Kanten“, erinnert sich die Kirchengemeinderatsvorsitzende Elfriede Fackel-Kretz-Keller. „Er war aufrecht, klar und gerecht. Und er war ein leidenschaftlicher Theologe.“ Als dieser war er ein Mensch mit starker Meinung, ein fürsorglicher Seelsorger in allen Lebenslagen und für alle Generationen, ein kulturell hochgebildeter Feingeist, ein mitreißender Prediger vor dem Herrn, der auch in der Kanzel eine klare Kante zeigte. Und Dumont hatte die Gabe, auf Menschen zuzugehen und ihnen zuzuhören. „Gott gab uns nur eine Zunge, dafür aber zwei Ohren, damit wir doppelt so gut hören können“, sagte er einmal in einem Interview mit unserer Zeitung.

Geboren wurde er am 23. April 1936 in Heidelberg. Nach dem Abitur am dortigen Humanistischen Gymnasium und einem kurzen Intermezzo als Straßenbahnschaffner (übrigens auf der Linie 11 nach Schwetzingen) begann er das Studium der Theologie und Diakoniewissenschaft in seiner Geburtsstadt. Nach dem ersten theologischen Examen war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Diakoniewissenschaftlichen Institut. 1965 erfolgte seine Ordination in den Korker Anstalten, einer Behinderteneinrichtung bei Kehl. Zwei Jahre war er Vikar in Karlsruhe und einige Monate Pfarrverwalter der Karlsruher Alt- und Mittelstadtgemeinde, ehe der frisch gebackene Vater im Dezember 1968 als Pfarrer nach Schwetzingen berufen wurde – und da bis zum Mai 1998 blieb, als er in den Ruhestand ging und mit seiner Frau nach Handschuhsheim zog.

Spuren hinterlassen

1967 hatte er seine Hildegard geheiratet, die großen Anteil an seinem erfolgreichen Wirken in Schwetzingen hatte: „Die beiden haben die Gemeinde gemeinsam geprägt und waren auf Augenhöhe unterwegs“, erinnert sich Elfriede Fackel-Kretz-Keller.

AdUnit urban-intext2

Manfred Dumont hat in Schwetzingen große Spuren hinterlassen. So war die Ökumene dem Verstorbenen ein Herzensanliegen. Mit seinem damaligen katholischen Kollegen Peter Schnappinger kooperierte er eng, beide waren bei der Zusammenarbeit ihrer Zeit weit voraus. Sie haben miteinander theologisch gearbeitet und Zeichen der ersehnten Einheit gesetzt wie Kanzeltausch, gegenseitiger Gottesdienstbesuch am Buß- und Bettag sowie am Dreikönigstag, Übergabe der Osterkerze und gemeinsame Traugespräche mit konfessionsverschiedenen Brautpaaren. Auseinandersetzungen mit der Obrigkeit beider Kirchen blieben damals nicht aus. „Die konnten wir dank gut fundierter theologischer Argumentation freilich gelassen ausstehen“, sagte Dumont vor Jahren.

Schnappingers Nachfolger Bernhard Ihle setzte dies mit Überzeugung fort: „Manfred Dumont hat mir die Offenheit und die Bedeutung der Ökumene ins Herz gepflanzt“, betonte er einst gegenüber unserer Zeitung. Wesentliche Elemente des „Schwetzinger Modells“ wurden übrigens wenige Jahre später von unzähligen Kirchengemeinden übernommen. „Diese ökumenische Orientierung ist Teil unseres Selbstverständnisses geworden. Für dieses Erbe sind wir sehr dankbar und werden es weiter pflegen und entwickeln“, betont Dumonts heutiger Nachfolger Steffen Groß.

AdUnit urban-intext3

Freizeiten und Ausflüge geplant

Die Erweiterung der Luther-Kita fiel ebenso in seine Amtszeit wie zahlreiche Freizeiten, die er immer gemeinsam mit seiner Frau Hildegard leitete, oder die legendären „Fahrten ins Blaue“. Er gründete den Fonds „Bewahrung des Lebens“, mit dem meist alleinstehende Mütter finanziell unterstützt wurden, die aus sozialen Gründen über eine Abtreibung nachgedacht hatten und so bis zur Volljährigkeit des Kindes Hilfe bekamen. Ehrenamtlich war Manfred Dumont unter anderem als Bezirksjugendpfarrer und als Mitarbeiter am „Neukircher Kalender“ tätig, dem im deutschen Sprachraum meistgelesenen Andachtsbuch.

AdUnit urban-intext4

Ein Förderer der Jugend

Auch für die Jugendarbeit – damals im Keller des alten Lutherhauses – schlug sein Herz. Legendär waren die Montagabende nach dem traditionellen Gemeindebasar, bei denen die drei damaligen Pfarrer Rosewich, Schellenberg und Dumont zusammen in der Weinlaube im Keller saßen und gemeinsam sangen. Mehrere heutige Mitglieder des Kirchengemeinderates stammen aus der Jugendarbeit Dumonts.

Darunter ist auch Elfriede Fackel-Kretz-Keller. Sie ist der Familie Dumont bis heute eng verbunden, und in ihre Trauer mischt sich große Dankbarkeit: „Er hat mich für die Kirchengemeinde begeistert und sehr geprägt.“ Und Pfarrer Groß ergänzt: „Wir schauen dankbar auf Manfred Dumonts Wirken zurück und vertrauen darauf, dass Gott ihn längst bei der Hand genommen hat und auch im Tod nicht fallen lässt.“

Die Trauerfeier findet am Montag, 28. Juni, um 11 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt. Zusätzlich gibt es eine Video-Übertragung in den Luthersaal nebenan. Die Beisetzung findet im Anschluss an die Trauerfeier auf dem Schwetzinger Friedhof statt.