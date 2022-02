Ein leuchtendes Gewächs

Hach, ist das nicht schön, dass der Frühling schon jetzt – Mitte Februar – seine Boten entsendet? Hier ein paar Schneeglöckchen, dort die ersten Winterlinge und dann noch die schönen neongelben Bodendecker ... Zumindest zog dieses letztgenannte besondere Pflänzlein meine Aufmerksamkeit auf sich, als ich auf dem Weg zum Büro am Schlossplatz am Leimbachufer vor dem Schloss Schwetzingen entlangmarschierte. Auf der Rasenfläche zwischen dem Wasser und dem Areal des Schlosses leuchtete dieses Gewächs in seiner vollen Schönheit und erfreute mein Gemüt derart, dass ich innehielt, um es genauer zu betrachten. Wie schön es geformt war, dazu die Luftwurzeln in gleicher Farbgebung. Komisch nur, dass diese Schönheit da so ganz einsam und allein stand.

Dass ich eine Brille bräuchte, erzählt mir eine Freundin schon seit Jahren (mein Augenarzt meint das Gegenteil). Möglicherweise konsultiere ich ihn aber noch mal: Denn dieses neongelbe Pflänzlein ist dann doch beim genaueren Hinsehen „nur“ ein Turn- oder Fußballschuh . . .