Ein Moment gegen das Vergessen

Für einen Menschen erscheint es eine lange Zeit. Doch historisch ist es ein Wimpernschlag. Vor 77 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Dieses Symbol für die Vernichtung von sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens ist zu einem Moment des Erinnerns geworden.

Ein Moment, so Oberbürgermeister Dr. René Pöltl bei einer kleinen Gedenkveranstaltung, der gegen das Vergessen gerichtet sei. Die Ermordeten, so auch die Schüler der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule, hätten ein Recht darauf, dass wir wissen. Denn nur in diesem Wissen stecke die Kraft, sich dem Unmenschlichen entgegenzustellen. Eine Aufgabe, die immer wieder angegangen werden müsse.

Pöltl erinnerte hier kurz an die Wannseekonferenz vor 80 Jahren. Am 20. Januar 1942 trafen sich unter der Leitung von SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich hochrangige NS-Funktionäre, die in gerade einmal zwei Stunden die systematische Ermordung aller europäischen Juden organisierten. Es ging dabei um elf Millionen Menschen. Diese „kaltblütige deutsche Gründlichkeit“ erschüttert den Oberbürgermeister noch heute.

Unfassbar und unbegreiflich

Laut dachte Pöltl nach und fragte sich, wie er reagiert hätte. „Wäre ich aufgestanden gegen diese himmelschreiende Unmenschlichkeit oder wäre ich – wie so viele – mitgelaufen?“ Das Handeln der damaligen Menschen erscheint unfassbar und unbegreiflich. Dabei weiß der Oberbürgermeister, dass diese Abgründe im Menschen, „diese unendlich tiefe Grausamkeit“, nicht weg sind. Die Unmenschlichkeit zeige sich überall und immer wieder auf der Welt. Und es gelte sie immer wieder zu bekämpfen. Eine Sicht, die die Schüler fast schon beschwörend teilten.

So viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene wurde das Leben genommen. Sechs Millionen an der Zahl. Der Hass habe alle Menschlichkeit verdrängt und Strukturen hätten diesem Hass der Weg geebnet. Dabei liege es an uns, diesen Hass und diese Strukturen nie wieder zuzulassen. Ja, so die Schüler, wir seien es den Ermordeten schuldig, uns zu erinnern und zu verhindern, dass sich die Unmenschlichkeit erneut Bahn breche.

Das Erinnern, das wurde hier einmal mehr deutlich, macht einen Unterschied. Geradezu körperlich spürbar wurde das, als Pöltl das Gedicht des 17-jährigen Pavel Friedmann „Der Schmetterling“ vorlas. Der Junge schrieb das Gedicht 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt. Ermordet wurde er zwei Jahre später mit 19 Jahren am 29. September 1944 in Auschwitz.

