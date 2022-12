Ein Platz für die Erinnerung

Erinnern Sie sich noch an letztes Jahr um diese Zeit. Die Pandemie hatte uns noch gut im Griff. Aber zum Glück glaubte noch kaum jemand, dass bald Krieg sein wird in Europa. Inzwischen sind so viele Ukrainer und Russen gestorben – unnötig.

An sie will ich an den Weihnachtstagen denken, wenn uns die Botschaft von der Ankunft des Herrn Hoffnung für die Zukunft geben soll. Aber auch an die Lieben hier bei uns, die nicht mehr mit uns feiern können. An meinen Lieblingsschauspieler Michael Degen, den Lieblingsfußballer Uwe Seeler, meine Lieblingsrockröhre Meat Loaf und an die Queen, die für mich die einzige Queen bleibt, an Elisabeth II.

Einen Platz an unserem Weihnachtstisch bekommt auf jeden Fall mein Papa, den ich vermisse, Lothar Gaa, mit dem ich gern diskutiert habe, Radlegende „Fips“ Rohr, der noch so fit war und dann an einem Krankenhauskeim sterben musste und Lieblingsbuchhändler Cornelius Kieser, dessen Lächeln und Rat beim Buchkauf und bei der klassischen Musik ich noch so viele Jahre gebraucht hätte.