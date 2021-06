Ein schöner Ausklang des Mittwochabends

Was gibt es Schöneres, als bei einem Kaltgetränk einen sonnigen Abend in einer der tollen Lokalitäten etwa am Schlossplatz in Schwetzingen zu genießen und dabei Livemusik zu lauschen? Das Wetter hat am vergangenen Freitagabend nicht mitgespielt. Da hätten die Musiker der Jazzinitiative Schwetzingen eigentlich mit ihren Sommer-Open-Airs begonnen. Das holten sie nun spontan am Mittwochabend nach. „Mr. Jazz“ Aart Gisolf (r.) und seine Freunde – Josef Zintl (v. l.), Knut Rössler und Rick Hatton – bereicherten den Ausklang des Juni-Tags – endlich wieder ein Stück Kultur mitten unter uns! kaba/Bild: Lenhardt

AdUnit urban-intext1