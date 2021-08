Ein Spiel mit Abgründen

Katja Breitenbücher, Leiterin der Stadtbibliothek, hat für Leser einen besonderen Buchtipp parat: die literarische Grundlage des gleichnamigen Netflix-Serienerfolgs „Das Damengambit“ von Walter S. Tevis, erschienen im Diogenes Verlag.

Die Handlung: Mit acht Jahren kommt Beth Harmon in ein Waisenhaus. Da sie nachts nicht einschlafen kann, sammelt sie verbotenerweise die Beruhigungspillen, die die Kinder täglich erhalten. Bald braucht sie aber immer mehr davon. . . Ihr einziger Trost ist Schach, das der Hausmeister ihr heimlich im Keller beibringt. Nachts schließt sie die Augen und spielt im Kopf Schachpartien aus Büchern nach. Als sie vier Jahre später adoptiert wird, entpuppt sich Beth als Wunderkind und gewinnt im Laufe der Zeit immer größere Turniere. Doch ihre Sucht droht wieder ihre Erfolge und ihr Leben zu zerstören.

© Diogenes

„Auch wenn man selbst kein Schach spielt, ist man sofort inmitten des Geschehens, man fiebert mit Beth, hofft, dass sie gewinnt und ihre Sucht in den Griff bekommt“, beschreibt Katja Breitenbücher. „Durch ihre Augen haben wir Anteil an der Schönheit und Eleganz dieses ganz eigenen Mikrokosmos des Schachs. Beths Gefühlswelt und ihre Entwicklung vom Außenseiter zu einer selbstbewussten Frau in einer Männerdomäne ziehen den Leser in den Bann. Ein Buch, das schon jetzt zu meinen Jahreshighlights zählen wird.“ zg