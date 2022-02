Ein Toter nach Brand in Mannheimer Mehrfamilienhaus

Mannheim. Bei einem Brand in einem Mannheimer Mehrfamilienhaus ist ein Mann ums Leben gekommen. Zunächst war er am späten Dienstagabend schwer verletzt aus dem dritten Stock des Gebäudes geborgen worden. Am Mittwochmorgen erlag er in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war demnach aus unbekannten Gründen in seiner Wohnung ausgebrochen. Drei weitere Menschen wurden ambulant wegen einer Rauchvergiftung behandelt.

Bis zu 50 Menschen mussten ihre Wohnungen zeitweise verlassen und wurden in zwei Bussen betreut. Sie konnten am frühen Mittwochmorgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden war zunächst unklar.