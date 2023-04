Ein Treffen, um Trauergefühle in den Griff zu bekommen

Der Verlust eines nahen Angehörigen oder lieben Freundes kann in Verzweiflung, Verwirrung, Einsamkeit und Tiefen stürzen und Gefühle auslösen, die wir vorher so noch nie gekannt haben. Der Trauertreff der Hospizgemeinschaft Schwetzingen bietet einen geschützten Rahmen, damit Betroffene ins Gespräch kommen können. Denn es hilft, über seine Gefühle, Ängste und Nöten mit Gleichgesinnten zu sprechen.

Der nächste Trauertreff wird am Freitag, 28. April, von 16 bis 17.30 Uhr im Gustav-Adolf-Haus, Marktplatz 28, in Schwetzingen/Hirschacker angeboten. Eine Anmeldung (telefonisch oder per E-Mail während der Bürozeiten, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 18 Uhr) ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Für die Teilnahme am Trauertreff ist es ganz unabhängig, wie lange der Verlust zurückliegt, ob erst ein paar Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre und welcher Konfession oder Nationalität der Trauernde angehört.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Hospizgemeinschaft Schwetzingen, Telefon 06202/40 91 009 oder E-Mail hospizgemeinschaft@web.de, ebenfalls unter oben genannten Bürozeiten. zg