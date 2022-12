Ein Vierteljahrhundert im Dienste der Patienten

Sogar Oberbürgermeister Dr. René Pöltl war erschienen, mit einem Blumenstrauß in der Hand, um Dr. Horst Herrmann bei einem Pressetermin zu verabschieden und seinen Nachfolger zu beglückwünschen. Denn 2023 wird der Facharzt, den viele auch als Stadtrat kennen und schätzen, die Praxis an seinen langjährigen Mitarbeiter Dr. Tobias Simpfendörfer übergeben.

Dr. Herrmann erinnerte sich: „Nach der Facharztausbildung war ich Oberarzt an einer Fachklinik in Mönchengladbach“, und ergänzte humorvoll: „Da habe ich die Urologen-Fußballmannschaft nach vorn gebracht. Vorher waren sie erfolglos. Aber dann schafften wir es bis ins Finale gegen die Mannschaft der Verwaltung.“ Danach habe er die Praxis in Schwetzingen vom Vorgänger übernommen, damals noch in der Heidelberger Straße. 2008 habe der Umzug in den Neubau der GRN Klinik stattgefunden, was eine Win-win- Situation für beide gewesen sei: „Die Klinik bekam einen kompetenten Urologen und ich konnte die Einrichtungen nutzen wie den OP-Trakt für ambulante Eingriffe.“

Neben diesem Schwerpunkt habe er sich auf die Versorgung urologischer Krebspatienten spezialisiert und das so erfolgreich, dass er als Experte in die Onkologie-Kommision der Kassenärztlichen Vereinigung BW berufen wurde. Diese 25 Jahre Revue passieren lassend, meinte Dr. Herrmann: „Ich empfinde Dankbarkeit dafür, gesund geblieben zu sein und für die Wertschätzung meiner Patienten. Aber auch Demut – als Erkenntnis, dass nicht alles im Leben selbstverständlich ist.“ Immer wieder werde er, der in Schwetzingen lebt, auf der Straße angesprochen. „‚Wie sind meine Testwerte?‘ werde ich dann gefragt“, berichtete er mit einem Schmunzeln, worauf er stets eine humorvolle Antwort gebe. Das Feedback der Patienten sei in all den Jahren positiv gewesen, was ihn sehr freue.

Mut ist gefragt

Ärzte bräuchten heute viel Mut für die Selbstständigkeit. „Wachsende Bürokratie und eine Übersensibilisierung bei den Bestimmungen sind schwierig und zeitraubend. Schickt man einen Befund per E-Mail zu, zahlt man, kommt es raus, 6000 Euro Strafe. Aber alle wollen die Digitalisierung. Als niedergelassener Arzt bist du für alles verantwortlich. Geht etwas schief, warst du es. Passiert etwas im Krankenhaus, war es aber die Einrichtung und den Namen des Arztes vergisst man.“ Nun wolle er mit 65 Jahren seinen Ruhestand genießen und Reisen mit der Familie machen. Doch ganz verzichten müssen die Patienten auf Dr. Herrmann noch nicht: „Vorerst werde ich immer freitags noch Sprechstunde haben – für einen sanften Übergang“, erläuterte er und ergänzte: „Ich bedanke mich bei meinem Praxisteam für die jahrelange gute Zusammenarbeit, bei den Patienten für ihr Vertrauen und bei meinen Kollegen für die gute Kooperation.“ Seinem Nachfolger wünsche er alles Gute.

Dr. Tobias Simpfendörfer, der schon seit 20 Jahren in Heidelberg lebt, wo er auch Oberarzt an der Uniklinik war, wechselt nach dreieinhalb Jahren vom angestellten Arzt in die Chefrolle, vor der er großen Respekt habe. „Ich freue mich auf die Aufgabe und darüber, weiterhin auf die Unterstützung von Dr. Herrmann zählen zu können. Im Administrativen wird eine der nächsten Aufgaben die elektronische Patientenakte sein“, so der Mediziner. Oberbürgmeister Pölt meinte: „Ich wünsche beiden alles Gute: dem einen für die Rente, dem anderen bei der Chefrolle. Sehr freue ich mich über den Erhalt des Standorts und dass trotz allgemeinem Ärzteschwund Schwetzingen weiterhin urologisch bestens versorgt bleibt.“